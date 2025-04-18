Гліцин максі (Glycine maxi)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
120,05
Економія при броні: -7,32 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
119,26
Економія при броні: -6,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
8.2 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм