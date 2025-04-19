Гліцин максі (Glycine maxi)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
119,89
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
117,72
Економія при броні: -7,27 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
118,55
Економія при броні: -8,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
118,85
Економія при броні: -6,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
116,48
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
115,08
Економія при броні: -4,63 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
118,22
Економія при броні: -5,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
119,72
Економія при броні: -7,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
117,49
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
114,55
Економія при броні: -4,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
115,93
Економія при броні: -5,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування №20
Здравофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
118,47
Економія при броні: -8,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
120,46
Економія при броні: -8,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Гліцин Максі таблетки для розсмоктування 700 мг №30
Здравофарм
117,53
Економія при броні: -7,08 грн