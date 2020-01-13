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Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm) (554992) - інструкція із застосування ATC-класифікація

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Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm)
Ціна в місті Київ
від 81,70 грн
Без рецепта
1 шт від 81,70 грн
В наявності в 336 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
ATC-група
R05C A05 Коріння алтею
Реєстраційне посвідчення
UA/14469/01/01 від 13.01.2020
Міжнародна назва
ALTHAEA OFFICINALIS*& (АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА*&)

Алтейка-Тернофарм інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: алтейного кореня екстракт сухий (4:1);

5 мл сиропу містять алтейного кореня екстракту сухого (Althaeae radix еxtractum siccum) (4:1) (екстрагент — вода) в перерахунку на полісахариди 7,5 мг;

допоміжні речовини: натрію метилпарабен (Е 219), натрію пропілпарабен (Е 217), кислоти лимонної моногідрат, цукор кондитерський, вода очищена.

Лікарська форма

Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості: сиропоподібна рідина від світло-коричневого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Корені алтеї.

Код АТХ R05C А05.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Відхаркувальний засіб прямої дії. Рослинний препарат, основними діючими речовинами якого є полісахариди, а також пектини, амінокислоти, крохмаль тощо. Полісахариди препарату всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом’якшувальну і протизапальну дію, деякою мірою збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізуючи її реологічні властивості (в’язкість, еластичність, адгезивність). Посилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Показання

Комплексне лікування гострих і хронічних запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма, коклюш.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодеїном).

Особливості застосування

Наявність у складі лікарського засобу натрію метилпарабену (Е 219) та натрію пропілпарабену (Е 217) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).

Застосування у період вагітності або годування груддю

Лікарський засіб не застосовують, оскільки інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Застосування препарату зазвичай не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози

Препарат приймають до їди.

Дорослим та дітям від 14 років — по 15 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям 6–14 років — по 10 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям 2–6 років — по 5 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям віком від 2 до 6 років визначену дозу сиропу розводять у необхідній кількості кип’яченої води (10–15 мл).

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально, залежно від ефективності терапії, і зазвичай становить 7–14 днів.

Діти

Препарат застосовують дітям від 2 років.

Передозування

Випадки передозування препарату не описані.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції, посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування препаратом та звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі не вище 25 ºС.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною або стаканом мірним у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл, №1
від 81,70 грн
В наявності в 336 аптеках
Ціни в аптеках
Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл, №1
від 81,70 грн
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