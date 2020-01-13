Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm) (554992) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Алтейка-Тернофарм інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
Склад
діюча речовина: алтейного кореня екстракт сухий (4:1);
5 мл сиропу містять алтейного кореня екстракту сухого (Althaeae radix еxtractum siccum) (4:1) (екстрагент — вода) в перерахунку на полісахариди 7,5 мг;
допоміжні речовини: натрію метилпарабен (Е 219), натрію пропілпарабен (Е 217), кислоти лимонної моногідрат, цукор кондитерський, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: сиропоподібна рідина від світло-коричневого до червоно-бурого кольору зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Корені алтеї.
Код АТХ R05C А05.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Відхаркувальний засіб прямої дії. Рослинний препарат, основними діючими речовинами якого є полісахариди, а також пектини, амінокислоти, крохмаль тощо. Полісахариди препарату всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом’якшувальну і протизапальну дію, деякою мірою збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізуючи її реологічні властивості (в’язкість, еластичність, адгезивність). Посилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Комплексне лікування гострих і хронічних запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма, коклюш.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодеїном).
Особливості застосування
Наявність у складі лікарського засобу натрію метилпарабену (Е 219) та натрію пропілпарабену (Е 217) може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб не застосовують, оскільки інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Застосування препарату зазвичай не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймають до їди.
Дорослим та дітям від 14 років — по 15 мл сиропу 4–6 разів на добу.
Дітям 6–14 років — по 10 мл сиропу 4–6 разів на добу.
Дітям 2–6 років — по 5 мл сиропу 4–6 разів на добу.
Дітям віком від 2 до 6 років визначену дозу сиропу розводять у необхідній кількості кип’яченої води (10–15 мл).
Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально, залежно від ефективності терапії, і зазвичай становить 7–14 днів.
Діти
Препарат застосовують дітям від 2 років.
Передозування
Випадки передозування препарату не описані.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування препаратом та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Після розкриття зберігати не більше 14 діб при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою мірною або стаканом мірним у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.