Препарат приймають до їди.

Дорослим та дітям від 14 років — по 15 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям 6–14 років — по 10 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям 2–6 років — по 5 мл сиропу 4–6 разів на добу.

Дітям віком від 2 до 6 років визначену дозу сиропу розводять у необхідній кількості кип’яченої води (10–15 мл).

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально, залежно від ефективності терапії, і зазвичай становить 7–14 днів.