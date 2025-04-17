Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 597 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
148,59
Економія при броні: -7,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
147,33
Економія при броні: -4,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10
Економія при броні: -34,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн