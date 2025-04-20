Алтейка-Тернофарм (Alteyka-Ternopharm)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
141,60
Економія при броні: -32,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
145,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
162,60
Економія при броні: -53,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл №1
ТОВ "Тернофарм"
159,10 грн