Бетаргін (Betargin) (549205) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бетаргін інструкція із застосування
Склад
1 саше/1 скляний контейнер (10 мл розчину) містить: аргініну цитрат - 1 г, бетаїну - 1 г; моногідрат лимонної кислоти, сахарозу, калію сорбат, ароматизатор виноградний, воду очищену. Без ГМО.
Протипоказання
Вагітність та період лактації, індивідуальна несприйнятливість компонентів, що входять до складу, діабет, жовчокам'яна та сечокам'яна хвороба в стадії загострення.
Умови зберігання
Зберігати при кімнатній температурі (не вище 25 °С) у недоступному для дітей місці.
Форма випуску
Розчин по 10 мл у саше або скляних контейнерах № 10, № 20 у картонній коробці.
Добавка дієтична.
Не є лікарським засобом.
Виробник
Фарматіс С.А.С., адреса: Зон Актівіте Ест № 1, 60190 Естре, Сен - Дені, Франція/ Pharmatis S.A.S., Zone Activite Est № 1 - 60190 Estrees Saint Denis, France для власника прав: Фармюніон БСВ Девелопмент Лтд., Кіпр/Pharmunion BSV Development Ltd., Cyprus.