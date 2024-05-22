Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураБетаргін (Betargin)

Бетаргін (Betargin) (549205) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Бетаргін (Betargin)
Ціна в місті Київ
від 644,90 грн
Без рецепта
20 шт від 644,90 грн 10 шт від 354,60 грн 10 шт від 358,78 грн 20 шт від 774,00 грн 5 шт Немає в наявності
Більше
+2
В наявності в 459 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Форма випуску
Розчин питний
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Бетаргін інструкція із застосування

Склад

1 саше/1 скляний контейнер (10 мл розчину) містить: аргініну цитрат - 1 г, бетаїну - 1 г; моногідрат лимонної кислоти, сахарозу, калію сорбат, ароматизатор виноградний, воду очищену. Без ГМО.

Протипоказання

Вагітність та період лактації, індивідуальна несприйнятливість компонентів, що входять до складу, діабет, жовчокам'яна та сечокам'яна хвороба в стадії загострення.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі (не вище 25 °С) у недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Розчин по 10 мл у саше або скляних контейнерах № 10, № 20 у картонній коробці.

Добавка дієтична.

Не є лікарським засобом.

Виробник

Фарматіс С.А.С., адреса: Зон Актівіте Ест № 1, 60190 Естре, Сен - Дені, Франція/ Pharmatis S.A.S., Zone Activite Est № 1 - 60190 Estrees Saint DenisFrance для власника прав: Фармюніон БСВ Девелопмент Лтд., Кіпр/Pharmunion BSV Development Ltd., Cyprus.

Бетаргін
Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №20
від 644,90 грн
В наявності в 459 аптеках
Ціни в аптеках
Бетаргін
Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №20
від 644,90 грн
Забронювати
Забронювати