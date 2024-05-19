Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №20 - Київ (786301) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 455 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека оптових цін
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Всього: контейнер скляний (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (19), контейнер скляний (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (21), контейнер скляний (18)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: контейнер скляний (17)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5), контейнер скляний (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека оптових цін
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Всього: контейнер скляний (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00