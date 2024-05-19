Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №10 - Київ (786300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 205 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9), контейнер скляний (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), контейнер скляний (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
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Всього: контейнер скляний (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А