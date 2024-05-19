Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Київ (423394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 76 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4), саше (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптекар
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Всього: розчин для перорального застосування (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3), саше (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Віталюкс
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Всього: розчин для перорального застосування (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7