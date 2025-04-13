Бактрофор (Bactrofor)
Характеристики
Виробник
Екомед
Форма випуску
Екстракт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Бактрофор інструкція із застосування
Протипоказання
Діти, вагітні, жінки в період годування груддю,підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.
Склад
Водно-спиртові екстракти бруньок сосни, кори дубу, листя шавлії лікарської, трави звіробою, парила, квіток нагідок, плодів ялівцю, коренів родовика, прополісу.
Форма випуску
водно-спиртовий розчин.
ТУ У 10.8–23732912–018:2016
Упаковка
Флакон сонцезахисного скла 30 мл з крапельним клапаном в картонній коробці 35*35*85 мм.