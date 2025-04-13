Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Бактрофор (Bactrofor)

ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
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від 50,80 грн
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Характеристики
Виробник
Екомед
Форма випуску
Екстракт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки

Бактрофор інструкція із застосування

Протипоказання

Діти, вагітні, жінки в період годування груддю,підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.

Склад

Водно-спиртові екстракти бруньок сосни, кори дубу, листя шавлії лікарської, трави звіробою, парила, квіток нагідок, плодів ялівцю, коренів родовика, прополісу.

Форма випуску

водно-спиртовий розчин.

ТУ У 10.8–23732912–018:2016

Упаковка

Флакон сонцезахисного скла 30 мл з крапельним клапаном в картонній коробці 35*35*85 мм.