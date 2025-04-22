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Бактрофор (Bactrofor)
Бактрофор (Bactrofor)
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні:
-11,00 грн
84,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
66,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Обухів, вул. Каштанова, 14
158.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні:
-11,00 грн
84,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
173.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
229.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
62,00
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
229.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
68,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
283.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
50,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
309.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні:
-11,00 грн
84,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
343.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
363.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 15
364.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,10
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
365.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
365.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
366.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, просп. Шевченка, 15
377.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
66,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
397.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,34
Економія при броні:
-4,85 грн
82,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
407.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,42
Економія при броні:
-4,88 грн
72,54
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
422.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
422.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
64,10
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
423.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,60
грн
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