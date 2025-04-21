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Бактрофор (Bactrofor)
Бактрофор (Bactrofor)
Миколаїв
(адресу не вказано)
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
259.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні:
-11,00 грн
84,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
261.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,83
Економія при броні:
-3,29 грн
72,54
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
267.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,61
Економія при броні:
-3,12 грн
82,49
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
290.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,33
Економія при броні:
-4,79 грн
72,54
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
355.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухів, вул. Каштанова, 14
368.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні:
-11,00 грн
84,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
425.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
66,00
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Житомир, вул. Київська, 47
442.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
68,50
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
442.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
62,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 91
476.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Короп, вул. Успенська, 1
520.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні:
-11,00 грн
84,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Рівне, вул. Київська, 15
585.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,10
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
586.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Рівне, вул. Соборна, 57
586.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Рівне, вул. Базарна, 8
586.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
587.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,60
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Рокитне, вул. Партизанська, 11
593.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
50,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
595.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Луцьк, вул. Кравчука, 38
644.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
644.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
64,10
грн
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