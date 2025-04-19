Київ
Бактрофор (Bactrofor)

Бактрофор (Bactrofor)

Одеса (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
351.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,00 грн
84,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
369.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,85
Економія при броні: -5,31 грн
72,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
374.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,95
Економія при броні: -4,46 грн
82,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
399.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
76,60
Економія при броні: -4,06 грн
72,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Обухів, вул. Каштанова, 14
405.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,00 грн
84,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
424.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50 грн
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
445.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
68,50 грн
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
445.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
62,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
456.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
66,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 15
562.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,10 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
563.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
563.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,60 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
564.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
564.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,60 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
578.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
588.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,00 грн
84,50 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
589.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
50,80 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
595.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
615.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
63,60 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
615.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
64,10 грн
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