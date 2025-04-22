Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
10.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
75,33
Економія при броні: -2,79 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
28.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,70
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
33.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,46
Економія при броні: -4,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
131.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
259.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухів, вул. Каштанова, 14
363.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Успенська, 1
374.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
415.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
497.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Острозьких Князів, 83
497.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
636.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
667.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 15
670.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
671.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
672.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 8
672.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
673.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, просп. Шевченка, 15
726.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
737.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 28
737.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "БАКТРОФОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед