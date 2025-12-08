пластирі бактерицидні

Лейкопластир бактерицидний Прано (Bactericidal adhesive Prano)

4 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ
№20
Аргопласт
від 30,00 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
ЛЕЙКОПЛАСТР PRANO БАКТЕРИЦИДНИЙ ТКАНИННА ОСНОВА ЕЛАСТИЧНИЙ
ЛЕЙКОПЛАСТР PRANO БАКТЕРИЦИДНИЙ ТКАНИННА ОСНОВА ЕЛАСТИЧНИЙ
2,5 х 7,2 см №1
Аргопласт
Немає в наявності
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO БАКТЕРИЦИДНИЙ ПОЛІМЕРНА ОСНОВА ЕЛАСТИЧНИЙ (ФЛЕКСІБЕЛ)
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO БАКТЕРИЦИДНИЙ ПОЛІМЕРНА ОСНОВА ЕЛАСТИЧНИЙ (ФЛЕКСІБЕЛ)
2,5 х 7,2 см №1
Аргопласт
Немає в наявності
Лейкопластир PRANO бактерицидний полімерна основа прозора
Лейкопластир PRANO бактерицидний полімерна основа прозора
2,5 см х 7,2 см №1
Аргопласт
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 30,00 грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Аргопласт
Медичні вироби
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.