пластирі бактерицидні
Лейкопластир бактерицидний Прано (Bactericidal adhesive Prano)
4 препарати
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ
№20
від
30,00
грн
в 5 аптеках
ЛЕЙКОПЛАСТР PRANO БАКТЕРИЦИДНИЙ ТКАНИННА ОСНОВА ЕЛАСТИЧНИЙ
2,5 х 7,2 см №1
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO БАКТЕРИЦИДНИЙ ПОЛІМЕРНА ОСНОВА ЕЛАСТИЧНИЙ (ФЛЕКСІБЕЛ)
2,5 х 7,2 см №1
Лейкопластир PRANO бактерицидний полімерна основа прозора
2,5 см х 7,2 см №1
Форма випуску
2,5 см х 7,2 см
2,5 х 7,2 см
Кількість штук в упаковці
1
20
Характеристики
Виробник
Медичні вироби
набори пластирів
пластирі бактерицидні
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
