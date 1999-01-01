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пластирі бактерицидні
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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 7,2 см еластичний №300
Аргопласт
від 672,35 грн
в 2206 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
2,5 см х 7,2 см, 1,9 см х 7,2 см дитячий на полімерній основі №20
від 41,85 грн
в 302 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на тканинній основі №1
Аргопласт
від 2,70 грн
в 302 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на нетканій основі №10
Аргопласт
від 41,85 грн
в 299 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 1,9 см на нетканній основі №10
Аргопласт
від 37,20 грн
в 297 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ "TABULA VITA"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ "TABULA VITA"
2,5 см х 7,2 см водостійкий на полімерній основі №20
від 50,00 грн
в 296 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на полімерній основі, прозорий №10
Аргопласт
від 32,55 грн
в 293 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
2,5 см х 7,2 см, 1,9 см х 7,2 см на полімерній основі, прозорий №20
від 46,50 грн
в 292 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на нетканій основі №1
Аргопласт
від 3,72 грн
в 292 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 1,9 см на полімерній основі, прозорий №10
Аргопласт
від 32,55 грн
в 288 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2х2,5 см, 7,2х1,9 см еластичний на нетканній основі №20
Аргопласт
від 69,75 грн
в 285 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см №300
від 472,70 грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 7,2 см №300
від 543,90 грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 7,2 см №300
від 530,90 грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см №300
від 507,50 грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
Тілесний, класік 76х19мм, з іонами срібла №10
Planet (Suzhou) Medical Products
від 64,18 грн
в 243 аптеках
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Пластир TIDY бактерицидний на тканинній основі
Пластир TIDY бактерицидний на тканинній основі
72 мм х 19 мм №10
NordePlast
від 45,80 грн
в 202 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
25 мм х 72 мм тм профі фарм №20
Аргопласт
від 48,90 грн
в 200 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см тм профі фарм №10
Аргопласт
від 19,20 грн
в 200 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см тм профі фарм №10
Аргопласт
від 19,20 грн
в 200 аптеках
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