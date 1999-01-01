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пластирі бактерицидні
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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 7,2 см еластичний №300
Аргопласт
від
672,35
грн
в 2206 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
2,5 см х 7,2 см, 1,9 см х 7,2 см дитячий на полімерній основі №20
від
41,85
грн
в 302 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на тканинній основі №1
Аргопласт
від
2,70
грн
в 302 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на нетканій основі №10
Аргопласт
від
41,85
грн
в 299 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 1,9 см на нетканній основі №10
Аргопласт
від
37,20
грн
в 297 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ "TABULA VITA"
2,5 см х 7,2 см водостійкий на полімерній основі №20
від
50,00
грн
в 296 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на полімерній основі, прозорий №10
Аргопласт
від
32,55
грн
в 293 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
2,5 см х 7,2 см, 1,9 см х 7,2 см на полімерній основі, прозорий №20
від
46,50
грн
в 292 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 2,5 см на нетканій основі №1
Аргопласт
від
3,72
грн
в 292 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2 см х 1,9 см на полімерній основі, прозорий №10
Аргопласт
від
32,55
грн
в 288 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ "D.S"
7,2х2,5 см, 7,2х1,9 см еластичний на нетканній основі №20
Аргопласт
від
69,75
грн
в 285 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см №300
від
472,70
грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 7,2 см №300
від
543,90
грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
2,5 см х 7,2 см №300
від
530,90
грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см №300
від
507,50
грн
в 283 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
Тілесний, класік 76х19мм, з іонами срібла №10
Planet (Suzhou) Medical Products
від
64,18
грн
в 243 аптеках
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Пластир TIDY бактерицидний на тканинній основі
72 мм х 19 мм №10
NordePlast
від
45,80
грн
в 202 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
25 мм х 72 мм тм профі фарм №20
Аргопласт
від
48,90
грн
в 200 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см тм профі фарм №10
Аргопласт
від
19,20
грн
в 200 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ
1,9 см х 7,2 см тм профі фарм №10
Аргопласт
від
19,20
грн
в 200 аптеках
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Форма випуску
1,9 см х 5,5 см
1,9 см х 7,2 см
1,9 см х7,2 см, 2,5 см х7,2 см
1,9 х 7,2 см або 2,5 х 7,6 см
1,9х7,2 або 2,5х7,6
12 см х 18 см
19 мм х 72 мм
19 х 72 мм
2,3 см х 7,2 см
2,5 см х 7,2 см
2,5 см х 7,6 см
2,5 см х7,2 см, 1,9 см х7,2 см
2,5 х 7,2 см
2,5х7,2см ткан, 2,5х7,2см нетк
25 мм х 72 мм
25 мм х 76 мм
3,8 см х 3,8 см
4 см х 10 см
6 см х 10 см
6 см х 50 см
6 см х 8 см
7,2 см х 1,9 см
7,2 см х 2,5 см
7,2х2,5 см, 7,2х1,9 см
72 мм х 19 мм
72 х 19 мм
72 х 25 мм
9 см х 10 см
9 см х 15 см
9 см х 20 см
9 см х 25 см
дитячий
набір
проз. з іон.сріб., різн.розм.
прозорий з йонами срібла
прозорий, класік
тілесний, класік
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Пакування
2,5 см х 7,2 см полімерн
білий
графічний малюнок
дитячий
еластичний
контурн. безчарунк. уп.
полімерна основа, водост.
тілесний
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Виробник
Cansin Saglik Gerecleri
Changzhou Nanfang MAF
Herbion Pakistan
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
NordePlast
Pharmaplast
Planet (Suzhou) Medical Products
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Ігар
Аргопласт
Верофарм
Игар
Калина Медицинская Производственная Компания
Киевфармгрупп
Сарепта
Тетафарм
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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