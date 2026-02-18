Одеса
Про товар
Ціни
Лейкопластир бактерицидний Прано (Bactericidal adhesive Prano)
Лейкопластир бактерицидний Прано (Bactericidal adhesive Prano)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
4.6 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
61,30
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
109.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
111.6 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.2 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
174.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
182.6 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
27,24
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Балта, вул. Госпітальєрів, 26
182.9 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
90,80
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
186.2 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
227.1 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
251.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
37,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
251.7 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
260.1 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Химиченка Олександра, 1
261.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
90,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
262.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
267.6 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
284.0 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
293.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
301.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
44,90
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню