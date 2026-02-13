Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир бактерицидний Прано (Bactericidal adhesive Prano)
Лейкопластир бактерицидний Прано (Bactericidal adhesive Prano)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 4
7.2 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
61,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
9.6 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
65,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
17.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
90,80
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
20.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
22.8 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Каштанова, 52-Д
36.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
41,20
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
40.9 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
90,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
77.4 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
78.2 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 27
78.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
61,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
90.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
30,00
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
120.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
132.5 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
133.2 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
150.7 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
90,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
151.3 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
197.6 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
205.8 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
34,05
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
206.1 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
208.1 км
ЛЕЙКОПЛАСТИР PRANO НАБІР БАКТЕРИЦИДНИЙ РІЗНИХ РОЗМІРІВ №20
Аргопласт
68,10
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню