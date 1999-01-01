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набори пластирів
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ "В ДОРОГУ" ТКАНИХ "H Dr. House"
№15
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від
55,00
грн
в 286 аптеках
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Набір пластирів медичних бактерицидних "Домашня аптечка"
Тм tabula vita №20
Аргопласт
від
60,00
грн
в 194 аптеках інших міст
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Набір пластирів медичних бактерицидних "Класичний"
Тм tabula vita №15
Аргопласт
від
55,00
грн
в 185 аптеках інших міст
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ "ANGELMED"
№20
Аргопласт
від
56,26
грн
в 162 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТИЧЕСКИЙ "ANGELMED"
№15
Аргопласт
від
51,41
грн
в 152 аптеках
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Набір пластирів тм "Simply care"
На тканинній основі №20
Елвіка
від
132,28
грн
в 148 аптеках
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Набір пластирів тм "Simply care"
Дитячий з "ефектом тату" №10
Елвіка
від
84,76
грн
в 147 аптеках
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Набір пластирів медичних бактерицидних "Домашня аптечка"
Тм профі фарм №20
Аргопласт
від
51,40
грн
в 147 аптеках
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Набір пластирів для сухих мозолів з саліциловою кислотою тм "Simply care"
№10
Елвіка
від
86,63
грн
в 145 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТИЧНИЙ "МОЯ АПТЕЧКА"
№15
Аргопласт
від
55,54
грн
в 145 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
19 мм х 72 мм на полімерній основі, прозорий №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
24,52
грн
в 144 аптеках
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Набір пластирів тм "Simply care"
З гідроколоїдною подушечкою №6
Елвіка
від
106,82
грн
в 143 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
19 мм х 72 мм на нетканній основі №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
24,51
грн
в 142 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
19 мм х 72 мм на тканинній основі №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
24,64
грн
в 141 аптеці
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Набір пластирів тм "Simply care"
На полімерній основі №20
Елвіка
від
112,22
грн
в 140 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ "СПОРТ" ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИХ "H Dr. House"
№15
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від
54,28
грн
в 130 аптеках
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Пластир медичний бактерицидний "Verakoto"
Набір №20
Аргопласт
від
58,70
грн
в 97 аптеках
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Пластир медичний бактерицидний "Verakoto"
Набір класичний №15
Аргопласт
від
51,70
грн
в 95 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ "МОЯ АПТЕЧКА"
№20
Аргопласт
від
64,91
грн
в 94 аптеках
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Набір мозольних пластирів для видалення загрубілої шкіри Nordeplast®
50 мм х 70 мм №2
NordePlast
від
60,00
грн
в 87 аптеках
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Форма випуску
(7,5х7,5-7,5х10)
1,9 см х 7,2 см
19 мм х 72 мм
19 мм х 72 мм, прозорий
19 х 72 мм
19х72 мм, 25х72 мм, 38х38 мм
19х72мм,25х72,38х38мм,d-22мм
19х72мм,25х72мм,38х38мм
19х72мм,38х38мм,d-22,5мм
2,5 см х 7,2 см
2,5 см х 7,6 см
2,5х7,2см ткан, 2,5х7,2см пол
2,5х7,2см ткан, 3,8х3,8см ткан
20 мм х 60 мм
25 мм х 57 мм
25 мм х 72 мм
38 мм х 38 мм
38 х 38, 72 х 25, 72 х 19 мм
44 х 69 мм №2, 20 х 60 мм №2
50 мм х 70 мм
60 х 100 мм
7,2 см х 1,9 см
7,2 см х 2,5 см
72 мм х 19 мм
72 мм х 38 мм
72 х 19 мм
8 см х 10 см
асорті стрейч
ассорти
дитячий
для фіксації катетера
мікс
набір
набір № 1
прозорий
універсальний
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Пакування
2,5х7,2 см нетк,1,9х7,2см нетк
3,5 см х 7,2 см ткан
набір
полімерна основа, водост.
Кількість штук в упаковці
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300
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Виробник
Betasan
Cansin Saglik Gerecleri
Delta Medical Promotions AG
Elvika
Eurosirel
Forans Eesti
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Jiangsu Nanfang Medical
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
Laboratoires URGO
NordePlast
Pharmaplast
Wuhan Huawei Technology
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Аргопласт
Калина Медицинская Производственная Компания
Калина Медична Виробнича Компанія
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
Медхауз Свіс Гмбх
Сарепта
Тетафарм
ФАРМА ХАУЗ
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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