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Пластир
набори пластирів
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ "В ДОРОГУ" ТКАНИХ "H Dr. House"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ "В ДОРОГУ" ТКАНИХ "H Dr. House"
№15
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від 55,00 грн
в 286 аптеках
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Набір пластирів медичних бактерицидних "Домашня аптечка"
Набір пластирів медичних бактерицидних "Домашня аптечка"
Тм tabula vita №20
Аргопласт
від 60,00 грн
в 194 аптеках інших міст
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Набір пластирів медичних бактерицидних "Класичний"
Набір пластирів медичних бактерицидних "Класичний"
Тм tabula vita №15
Аргопласт
від 55,00 грн
в 185 аптеках інших міст
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ "ANGELMED"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ "ANGELMED"
№20
Аргопласт
від 56,26 грн
в 162 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТИЧЕСКИЙ "ANGELMED"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТИЧЕСКИЙ "ANGELMED"
№15
Аргопласт
від 51,41 грн
в 152 аптеках
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Набір пластирів тм "Simply care"
Набір пластирів тм "Simply care"
На тканинній основі №20
Елвіка
від 132,28 грн
в 148 аптеках
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Набір пластирів тм "Simply care"
Набір пластирів тм "Simply care"
Дитячий з "ефектом тату" №10
Елвіка
від 84,76 грн
в 147 аптеках
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Набір пластирів медичних бактерицидних "Домашня аптечка"
Набір пластирів медичних бактерицидних "Домашня аптечка"
Тм профі фарм №20
Аргопласт
від 51,40 грн
в 147 аптеках
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Набір пластирів для сухих мозолів з саліциловою кислотою тм "Simply care"
Набір пластирів для сухих мозолів з саліциловою кислотою тм "Simply care"
№10
Елвіка
від 86,63 грн
в 145 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТИЧНИЙ "МОЯ АПТЕЧКА"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТИЧНИЙ "МОЯ АПТЕЧКА"
№15
Аргопласт
від 55,54 грн
в 145 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
19 мм х 72 мм на полімерній основі, прозорий №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від 24,52 грн
в 144 аптеках
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Набір пластирів тм "Simply care"
Набір пластирів тм "Simply care"
З гідроколоїдною подушечкою №6
Елвіка
від 106,82 грн
в 143 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
19 мм х 72 мм на нетканній основі №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від 24,51 грн
в 142 аптеках
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ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ тм МОЯ АПТЕЧКА
19 мм х 72 мм на тканинній основі №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від 24,64 грн
в 141 аптеці
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Набір пластирів тм "Simply care"
Набір пластирів тм "Simply care"
На полімерній основі №20
Елвіка
від 112,22 грн
в 140 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ "СПОРТ" ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИХ "H Dr. House"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ "СПОРТ" ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИХ "H Dr. House"
№15
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від 54,28 грн
в 130 аптеках
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Пластир медичний бактерицидний "Verakoto"
Пластир медичний бактерицидний "Verakoto"
Набір №20
Аргопласт
від 58,70 грн
в 97 аптеках
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Пластир медичний бактерицидний "Verakoto"
Пластир медичний бактерицидний "Verakoto"
Набір класичний №15
Аргопласт
від 51,70 грн
в 95 аптеках
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НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ "МОЯ АПТЕЧКА"
НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ БАКТЕРИЦИДНИХ "МОЯ АПТЕЧКА"
№20
Аргопласт
від 64,91 грн
в 94 аптеках
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Набір мозольних пластирів для видалення загрубілої шкіри Nordeplast®
Набір мозольних пластирів для видалення загрубілої шкіри Nordeplast®
50 мм х 70 мм №2
NordePlast
від 60,00 грн
в 87 аптеках
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