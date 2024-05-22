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Бандаж на променево-зап'ястний суглоб (Bandage on wrist joint) (434994) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж на променево-зап'ястний суглоб (Bandage on wrist joint)
Ціна в місті Київ
від 275,23 грн
Без рецепта
1 шт від 275,23 грн 1 шт від 370,88 грн 1 шт від 237,44 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 89 аптеках
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Форма випуску
8506, еластичний
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Засоби для фіксації суглобів бандажі компресійні