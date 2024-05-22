Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБандаж на променево-зап'ястний суглоб (Bandage on wrist joint) Бандаж на променево-зап'ястний суглоб (Bandage on wrist joint) (434994) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 275,23 грн Без рецепта 1 шт від 275,23 грн 1 шт від 370,88 грн 1 шт від 237,44 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 89 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску 8506, еластичний Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Засоби для фіксації суглобів бандажі компресійні