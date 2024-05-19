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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір XL, №1 - Київ (742956) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
237,44 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (1)
444,31
Економія: -2,85 грн
441,46 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А
Всього: упаковка (1)
396,50 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
418,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом