Бинт еластичний середньої розтяжності (Bandage elastic medium extensibility) (425113) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 30,50 грн
Без рецепта
1 шт від 30,50 грн 1 шт від 41,20 грн 1 шт від 28,80 грн 1 шт від 50,00 грн 1 шт від 56,00 грн 1 шт від 92,00 грн 1 шт від 70,80 грн 1 шт від 19,50 грн 1 шт від 150,00 грн 1 шт від 74,00 грн 1 шт від 48,00 грн 1 шт від 55,24 грн 1 шт від 41,00 грн 1 шт від 31,76 грн 1 шт від 52,17 грн 1 шт від 27,11 грн 1 шт від 14,50 грн 1 шт від 29,21 грн 1 шт від 20,93 грн 1 шт від 47,52 грн 1 шт від 548,40 грн 1 шт від 36,09 грн 1 шт від 84,36 грн 1 шт від 197,80 грн 1 шт від 38,00 грн 1 шт від 170,72 грн 1 шт від 29,84 грн 1 шт від 243,60 грн 12 шт від 44,50 грн 1 шт від 97,52 грн 1 шт від 63,00 грн 1 шт від 83,00 грн 1 шт від 369,60 грн 1 шт від 30,05 грн 1 шт від 72,30 грн 1 шт від 105,20 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше+5
Форма випуску
1 м х 8 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
4706/2006 від 30.06.2015