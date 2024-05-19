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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 12 х 120, №1 - Київ (411184) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
215,00
Економія: -17,20 грн
197,80 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (2)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (2)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (4)
211,00
Економія: -10,55 грн
200,45 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -10,55 грн
200,45 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (2)
238,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
211,00 грн
Калина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (2)
197,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (1)
237,90 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
283,60 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
166,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом