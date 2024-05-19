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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ артикул 2П 1,5 м х 8 см, №1 - Київ (629830) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (3)
36,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (3)
36,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (2)
37,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (3)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Всього: упаковка (2)
36,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (3)
36,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (4)
29,84 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
37,69 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом