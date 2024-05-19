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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 5508 A, №1 - Київ (369866) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
37,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
37,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10)
37,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
37,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -5,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (4)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (17)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
36,30
Економія: -1,09 грн
35,21 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
36,25
Економія: -1,09 грн
35,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (7)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (3)
45,00
Економія: -14,50 грн
30,50 грн