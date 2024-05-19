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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 м х 12 см 5512 A, №1 - Київ (369885) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
551,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
553,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
550,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
552,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
551,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
550,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
548,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
550,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
552,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
552,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
555,12 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
549,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
551,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 9/1
Всього: упаковка (1)
549,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (2)
551,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
548,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
549,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (1)
548,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (2)
550,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
553,36 грн