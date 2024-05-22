Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБандаж еластичний (Elastic bandage) Бандаж еластичний (Elastic bandage) (417966) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 310,68 грн Без рецепта 1 шт від 310,68 грн 1 шт від 331,39 грн 1 шт від 306,85 грн В наявності в 188 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ТЕХНОМЕДИКА Форма випуску 2b, 4002 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі лікувально-профілактичні