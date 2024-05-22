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Бандаж еластичний (Elastic bandage) (417966) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж еластичний (Elastic bandage)
Ціна в місті Київ
від 310,68 грн
Без рецепта
1 шт від 310,68 грн 1 шт від 331,39 грн 1 шт від 306,85 грн
В наявності в 188 аптеках
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Виробник
Форма випуску
2b, 4002
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі лікувально-профілактичні