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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний S/M, №1 - Київ (526295) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
476,36 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (1)
499,05 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
519,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
460,81 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
492,00
Економія: -14,76 грн
477,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
513,92 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
323,00
Економія: -16,15 грн
306,85 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 1-Б
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 126-А
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
499,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
461,15 грн