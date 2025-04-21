Бандаж еластичний (Elastic bandage)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -67,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА