Бандаж еластичний (Elastic bandage)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 308 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Економія при броні: -62,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 2B, 4002 еластичний №1
ТЕХНОМЕДИКА