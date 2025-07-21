Косметичні засоби для здоров'я

Крем рідкий пластир (Cream liquid adhesive)

РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
Ціни в Київ
від 41,80 грн
В 183 аптеках
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Характеристики
Виробник
ЛекоПро
Форма випуску
Спрей
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби