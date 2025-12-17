Київ
Крем рідкий пластир (Cream liquid adhesive)
Крем рідкий пластир (Cream liquid adhesive)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Руська, 18
1.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
