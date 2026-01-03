Київ
Крем рідкий пластир (Cream liquid adhesive)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 16
5.1 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Забронювати
