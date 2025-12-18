Київ
Крем рідкий пластир (Cream liquid adhesive)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
41,80
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
64,00
Економія при броні:
-17,05 грн
46,95
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
61,40
Економія при броні:
-13,71 грн
47,69
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
Економія при броні:
-12,51 грн
42,49
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
59,00
Економія при броні:
-10,58 грн
48,42
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
53,94
Економія при броні:
-1,62 грн
52,32
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,47
Економія при броні:
-1,66 грн
53,81
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
53,89
Економія при броні:
-1,62 грн
52,27
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
55,00
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
62,00
Економія при броні:
-13,71 грн
48,29
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
РІДКИЙ ПЛАСТИР спрей 50 мл №1
ЛекоПро
57,00
Економія при броні:
-13,11 грн
43,89
грн
