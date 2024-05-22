Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоВенолія (Venolia)

Венолія (Venolia) (381631) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Венолія (Venolia)
Ціна в місті Київ
від 323,75 грн
Без рецепта
60 шт від 323,75 грн
В наявності в 389 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного