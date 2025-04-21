Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
252,24
Економія при броні: -38,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
503,47
Економія при броні: -75,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
412,58
Економія при броні: -59,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
421,75
Економія при броні: -69,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
498,67
Економія при броні: -70,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
413,43
Економія при броні: -56,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Венолія таблетки №60
Марина
422,75
Економія при броні: -70,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
502,51
Економія при броні: -85,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
499,92
Економія при броні: -82,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,00
Економія при броні: -77,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,30
Економія при броні: -71,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн