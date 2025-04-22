Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
506,30
Економія при броні: -82,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
508,90
Економія при броні: -84,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Венолія таблетки №60
Марина
510,64
Економія при броні: -31,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
421,75
Економія при броні: -68,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
522,22
Економія при броні: -83,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
506,30
Економія при броні: -82,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Венолія таблетки №60
Марина
422,82
Економія при броні: -75,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Венолія таблетки №60
Марина
498,93
Економія при броні: -19,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Венолія таблетки №60
Марина
424,19
Економія при броні: -24,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,84
Економія при броні: -16,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Венолія таблетки №60
Марина