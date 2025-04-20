Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Венолія таблетки №60
Марина
511,14
Економія при броні: -89,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
502,72
Економія при броні: -84,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Венолія таблетки №60
Марина
446,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Венолія таблетки №60
Марина
446,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Венолія таблетки №60
Марина
508,90
Економія при броні: -89,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Венолія таблетки №60
Марина
512,81
Економія при броні: -21,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,30
Економія при броні: -76,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Венолія таблетки №60
Марина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Венолія таблетки №60
Марина
250,65
Економія при броні: -41,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Венолія таблетки №60
Марина
169,71
Економія при броні: -35,64 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Венолія таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,12
Економія при броні: -16,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,70
Економія при броні: -73,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
510,90
Економія при броні: -32,22 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
446,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
495,76
Економія при броні: -74,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Венолія таблетки №60
Марина
506,80
Економія при броні: -87,70 грн