Київ
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Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
Гепатотонік (Hepatotonic)
Ціни в
Київ
від
51,79
грн
В 174 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 61
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
Ціни в
Київ
від
51,79
грн
В 174 аптеках
Знайти в аптеках
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