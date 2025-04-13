Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Гепатотонік (Hepatotonic)

Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1,5 г пакетик "гепатотонік" №20
Ціни в Київ
від 51,79 грн
В 174 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 61
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки