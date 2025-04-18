Гепатотонік (Hepatotonic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
91,20
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
66,40
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
83,00
Економія при броні: -2,49 грн