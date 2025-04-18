Гепатотонік (Hepatotonic)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
91,20
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я