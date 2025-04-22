Гепатотонік (Hepatotonic)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
83,03
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 39
65.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я