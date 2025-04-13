Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ

Гастротонік (Gastrotonic)

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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 60 1,5 г пакетик "гастротонік" №20
Ключі Здоров'я
від 27,00 грн
в 193 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "гастротонік №2 (від печії)" №20
Ключі Здоров'я
від 67,36 грн
в 3 аптеках
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Ціни в Київ
від 27,00 грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 60
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки