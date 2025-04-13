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Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
Гастротонік (Gastrotonic)
2 препарати
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 60 1,5 г пакетик "гастротонік" №20
Ключі Здоров'я
від
27,00
грн
в 193 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "гастротонік №2 (від печії)" №20
Ключі Здоров'я
від
67,36
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
№ 60
Пакування
пакетик
фільтр-пакет
Ціни в
Київ
від
27,00
грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 60
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ
8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
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