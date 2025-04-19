Гастротонік (Gastrotonic)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека tas
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Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 61
5.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
6.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
6.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
6.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я