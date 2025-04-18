Гастротонік (Gastrotonic)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я