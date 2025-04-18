Гастротонік (Gastrotonic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,90
Економія при броні: -21,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,90
Економія при броні: -21,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я