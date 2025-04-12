пластирі хірургічні

Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)

5 препаратівЗнайти все в аптеках
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
5 м х 2,5 см №1
від 27,35 грн
в 4 аптеках
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
5 м х 5 см №1
від 70,60 грн
в 2 аптеках
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
від 20,50 грн
в 2 аптеках
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
від 44,00 грн
в 1 аптеці
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР"
9 м х 2,5 см №12
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 20,50 грн
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Характеристики
Форма випуску
5 м х 2,5 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби