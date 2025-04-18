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Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)
Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
59,00
Економія при броні:
-10,00 грн
49,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Економія при броні:
-4,00 грн
41,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
397.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
41,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
439.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
442.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
447.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
448.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні:
-1,00 грн
41,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
449.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.8 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
255.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
370.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
371.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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