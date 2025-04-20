Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
60,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
448.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Північна, 34
450.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
453.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
454.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Героїв, 32
62.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
64.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Шепарда Алана, 17
65.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1