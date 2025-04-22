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Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)
Пластир хірургічний Леопор (Surgical patch Leopor)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні:
-1,00 грн
41,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
Економія при броні:
-1,00 грн
41,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
126.2 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
44,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
132.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
60,00
Економія при броні:
-11,00 грн
49,00
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
429.7 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
41,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
485.0 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Економія при броні:
-4,00 грн
41,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Економія при броні:
-8,00 грн
41,00
грн
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Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
380.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
382.9 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
384.3 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
384.5 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
388.1 км
ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ МІКРОПОРИСТИЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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